К Навальному подала иск столичная фирма, недовольная тем, что он мешает Путину

Владельцы московского бюро переводов ExLibris подали в суд иск на 10 млн рублей к оппозиционеру Алексею Навальному, сообщают "Открытые медиа". В документе говорится, что его деятельность влечет за собой появляющиеся у руководства фирмы "нравственные и физические страдания" и "препятствует осуществлению деятельности президента РФ, а значит, и большинству избирателей". Компания принадлежит братьям Егоровым. Они сетуют, что к их офису из-за толп протестующих неоднократно не могли пробраться клиенты и, более того, работа бюро вынужденно приостанавливалась из-за митингов. При этом, если верить графику работы ExLibris, имеющемуся в интернете, бюро закрыто в выходные дни, когда "навальнисты" протестовали.

"Самый главный повод для иска — призывы Навального к санкциям против нашей страны. Другие поводы — все эти призывы к митингам, на мой взгляд, абсолютно точно провоцируют усложнение ситуации и навлекают очередные проблемы на экономический наш курс", - прояснил свою позицию совладелец фирмы Геннадий Егоров.

Отметим, что после замены условного срока на реальный по делу "Ив Роше" Навального этапировали из "Матросской тишины", и сейчас он находится в СИЗО под Владимиром, проходя карантин. Митинги и шествия в его поддержку, которыми недовольны братья Егоровы, состоялись в столице 24 и 31 января, а также вечером 2 февраля (после оглашения решения о замене наказания).