Шлосберг потребовал от СК возбудить дело в связи с отравлениями Кара-Мурзы

Депутаты Псковского областного собрания от "Яблока" Лев Шлосберг и Артур Гайдук направили обращение главе СК Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело по факту двух отравлений журналиста Владимира Кара-Мурзы (младшего) в 2015 и 2017 годах. Сведения об этих двух инцидентах, изложенные в материалах международного расследования Bellingcat и The Insider месяц назад, заявители считают достаточными основаниями для начала процессуальной проверки.

"Практика любого насильственного воздействия на оппозиционных государственных и общественных деятелей является преступной. Категорически недопустимы любые попытки посредством силовых структур заставить замолчать оппонентов действующей государственной власти, лишить их возможности участвовать в общественной жизни, сделать политическую активность наказуемой и более того – смертельно опасной для граждан", - гласит текст обращения.

Шлосберг и Гайдук усматривают в обеих ситуациях с Кара-Мурзой признаки преступления по статье 277 УК ("посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность"). Ранее в СК жаловался сам журналист, упомянув в обращении имена подозреваемых.

Напомним, что в тексте расследования утверждается, что незадолго до обоих отравлений за Кара-Мурзой ездила группа связанных с ФСБ людей, следивших также за Алексеем Навальным перед его отравлением в августе 2020 года. После второго отравления Кара-Мурзы медики оценивали шанс на его выживание в 5%.