Организаторы подпольного казино в квартире экс-главы МО "Введенский" получили условные сроки

В Петербурге огласили приговоры четырем гражданам, организовавшим подпольное казино в квартире бывшего главы МО "Введенский" Олега Калядина и взятым с поличным прошлой зимой. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, все четверо - Елена Крупенникова, Юлианна Соколова, Кирилл бабич и Виталий Нехвядович - получили условные сроки длительностью до двух лет и штрафы.

Напомним, что дома у Калядина на Кронверкском проспекте силовики в феврале 2020 года нашли столы для покера и рулетки и 12 игровых автоматов. Калядин утверждал, что квартира отдавалась под съем и он не был в курсе развернувшейся в ней противоправной деятельности.

Вскоре после скандала Калядин перестал быть главой муниципалитета и членом "Единой России". Недовольство им публично высказывал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, чьей сферой влияния в городе традиционно считаются муниципалитеты Петроградского района.

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