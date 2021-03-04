Адвокатское бюро выиграло суд у Университета профсоюзов на 21 тысячу евро

Арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" к Негосударственному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов" (ГУП). Согласно опубликованному на сайте суда решению, адвокаты оказывали юридическую помощь университету по делу в Куйбышевском районном суде в 2017 году, но не получили за это оплату.

Речь идет о деле, по которому ГУП привлекли к ответственности по статье об уничтожении объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 7.14.1 КоАП). Университет отвечал за здание дачи при саде "Озерки", в результате утраченной, что не понравилось комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. ГУП оштрафовали на 3 млн рублей, решение районного суда оставила в силе городская инстанция.

Адвокатское бюро, не получив деньги за свои услуги в проигранном деле, обратилось в Арбитражный суд. Организация представила доказательства того, что действительно представляла интересы университета в суде и отчитывалась перед ним о своей работе, следует из решения суда, опубликованного 4 марта. Там же сказано, что ГУП считает стоимость услуг завышенной, а представлять их должен был единолично полномочный адвокат бюро. Последнее не соответствует пункту договора между организациями, в котором сказано о возможности бюро привлекать к делу других своих квалифицированных юристов, сказано в решении суда. В документе со ссылкой на соглашение между бюро и университетом также написано, что адвокаты должны были представлять акты о выполненных работах, а ГУП отвечать на них в течение 10 дней - если вуз не направил претензии в этот срок, то работа считалась выполненной качественно. Университет не представил доказательства отправки подобных претензий, следует из судебного решения.

На основании этого арбитраж удовлетворил требования адвокатского бюро о взыскании с ГУП 21 тысячи евро в рублевом эквиваленте и 31 тысячи рублей расходов по госпошлине. На момент подачи иска по курсу Центробанка 21 тысяча евро равнялась 1,8 млн рублей, 4 марта это уже 1,86 млн рублей.