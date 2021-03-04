Лисий Нос встретит 8 марта новогодней атрибутикой

Муниципалы из поселка Лисий Нос не спешат разбирать новогодние декорации, на что обратили внимание авторы паблика "Петербургский гражданин". Под весенним солнцем взорам граждан по-прежнему предстают елка, снеговики и гигантские новогодние игрушки. Оформление обошлось администрации округа в 5 млн рублей.

Тендер на работы по демонтажу праздничного благоустройства муниципальные чиновники разместили на сайте госзакупок только 2 марта. Это означает, что международный женский день жители встретят, наблюдая атрибуты другого праздника.

Отметим, что главная петербургская елка, установленная на Дворцовой площади, тоже в этом году "задержалась", причем по просьбам горожан. Тем не менее, свое место она покинула еще в январе.

фото: Петербургский гражданин / ВКонтакте