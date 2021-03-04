Три церемонии и один памятник

Инициатива по установке памятника погибшим от коронавируса медикам в Петербурге обернулась скандалом. Авторы идеи планировали представить скульптуру общественности в полдень 4 марта, но в дело вмешались чиновники. Губернатор Петербурга Александр Беглов поучаствовал в открытии памятника 3 марта, а глава Комздрава Дмитрий Лисовец возложил цветы утром на следующий день. Несмотря на это авторы инициативы Галина Артеменко и Ирина Маслова все же провели намеченную встречу, куда пришли десятки людей.

"Народная церемония"

Авторы инициативы по созданию памятника погибшим от коронавируса врачам директор фонда "Астарта" Ирина Маслова и журналистка MR7 Галина Артеменко планировали провести открытие скульптуры Романа Шустрова "Печальный ангел" в 12:00 часов 4 марта. К этому времени на набережной реки Карповки напротив Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета уже собралось несколько десятков человек с цветами. Они окружили лавочку, на которой примостился "ангел", накрытый пока белой тканью. Многие здоровались друг с другом, общались.

Среди пришедших на мероприятие были родственники погибших от COVID-19 медиков, врачи, депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский и уполномоченный по правам человек в городе Александр Шишлов. Честь открыть памятник предоставили вдове автора скульптуры Марии Касьяненко. Она поблагодарила всех причастных к созданию памятника и возложила к "ангелу" цветы.

Соавтор установки памятника Артеменко выразила надежду, что больше никто не погибнет от коронавируса. Она поделилась своим желанием посадить у лавочки с "ангелом" цветы: космею и ноготки.

- Чтобы все лето здесь были цветы, чтобы это место здесь стало местом покоя, тепла, памяти, любви и, на самом деле, настоящего единения людей, которые должны оставаться людьми в самых сложных обстоятельствах, - добавила Артеменко.

От остальных выступающих звучали слова благодарности медицинским работникам, которые спасали и спасают людей от коронавируса. В частности, об этом сказала директор фонда "Астарта" и соинициатор установки скульптуры "ангела" Маслова. Она отметила, что память о погибших медиках Петербург обязан сохранить:

- Я надеюсь, что нам всем удастся сохранить имена, потому что этот город не умеет и не должен забывать тех, кто его защищал.

Выступили на мероприятии и врачи, которые поблагодарили людей за поддержку в сложное время.

- Тяжело, на миг заступая на дежурство, прощаться с любимыми навсегда. Медики не только нашего города, но и всей страны ощутили это в полном объеме, раньше это отслеживалось только у медиков экстренной медицины. Поддержка жителей нашего города сыграла одну из ведущих ролей для нас, для медиков, которые боролись в "красной зоне" за жизни пациентов, больных COVID-19, и не только за их жизнь: другие заболевания, травмы никто не отменял, и точно так же держали оборону и по этим фронтам. И главным принципом было: ни шагу назад - для каждого медицинского работника, - сказал врач реаниматолог и преподаватель Первого меда Александр Раевский.

Звучали слова благодарности и авторам инициативы по созданию памятника, и не только слова. Омбудсмен Шишлов вручил букеты "женщинам, которые нас всех здесь сегодня собрали": Галине Артеменко, Ирине Масловой и Марии Касьяненко.

После всех официальных слов и минуты молчания к памятнику стали возлагать цветы. Кто-то зажег свечи, один из выпускников медвуза спел свою песню в память о погибших медиках, люди общались, фотографировали скульптуру с горой цветов.

- Это народный памятник и сегодня такая народная и очень печальная, но очень добрая церемония, - охарактеризовал мероприятие Шишлов.

За два часа и за сутки до этого…

Памятнику "Печальный ангел" предшествовала "Стена памяти" - во время первой волны коронавируса петербуржцы вешали фотографии погибших медиков, медицинские маски и другие памятные вещи на строительный забор напротив комитета по здравоохранению на Малой Садовой улице. Первые девять фотографий на заборе разместила Маслова в компании журналистки Артеменко в апреле 2020 года. Постепенно мемориал обрастал новыми фотографиями, а петербуржцы регулярно приносили к нему цветы. За стихийным мемориалом также следили Маслова с Артеменко. Они же договаривались о том, чтобы фотографии с забора не снимали, пока им не найдется новое место.

Мемориал разобрали в ноябре 2020 года и отдали все на хранение в Музей политической истории. Научный сотрудник организации Александр Гребенкин на церемонии открытия памятника 4 марта сообщил, что музей сейчас изучает материалы мемориала. В скором времени их поставят на государственный учет, и они будут охраняться государством, рассказал Гребенкин. Он добавил, что также в ближайшее время музей организует экспозицию по пандемиям 20-21 веков, в которой задействуют материалы стихийного мемориала.

Еще когда "Стена памяти" стояла на Малой Садовой улице, Артеменко и Маслова занялись вопросом создания постоянного памятника погибшим от коронавируса медикам. Они выбрали место на набережной реки Карповки и подходящую скульптуру:

- Я помню, как мы с Ирой искали это место, как я поняла, что там должна быть фигура Ангела, созданная Романом. Именно эта, - написала на своей странице в Facebook Артеменко.

Они же договорились с администрацией Петроградского района об установке памятника, а деньги на это собрали петербуржцы. О церемонии открытия причастные к установке скульптуры "ангела" сообщили 2 марта - за два дня до мероприятия.

Однако, у администрации Петербурга поспешили часы - на сутки - утром 3 марта Смольный сообщил, что губернатор Александр Беглов принял участие в церемонии открытия памятника медицинским работникам, погибшим во время пандемии. Ни Артеменко, ни Маслову на мероприятие не пригласили.

"Памятник открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов. Администрации района удалось найти не только знаковое для памятника место, но и средства на его установку", - написала администрация.

В разговоре с ЗАКС.Ру пресс-секретарь Смольного Инна Карпушина заявила, что Беглова пригласили на мероприятие и не он открывал памятник.

В администрации Петроградского района изданию не смогли сказать, кто организатор мероприятия и кто пригласил на него Беглова. Присутствовавшая на "открытии" 3 марта Касьяненко сообщила журналистам, что ее пригласили просто пообщаться с губернатором, но "внезапно" все обернулось церемонией представления общественности скульптуры за авторством ее мужа.

На этом чиновники не остановились. Вечером 3 марта депутат Вишневский написал в социальных сетях информацию, что комитет по здравоохранению приглашает главных врачей петербургских больниц к памятнику за два часа до его народного открытия:

"Друзья, говорят, что из Комздрава обзванивают главных врачей, которых администрация Петроградского района официально приглашала завтра, 4 марта, в 12 на открытие Ангела на Карповке, и просят приехать не в 12, когда все соберутся, а в 10. Чтобы по-быстрому положить цветы вместе с руководством Комздрава и уехать. Чтобы главных врачей не было на нашей церемонии".

Опасения парламентария подтвердились. Утром 4 марта глава Комздрава Дмитрий Лисовец вместе с рядом главных врачей города возложили цветы к памятнику. Руководитель ведомства заявил, что хотел бы провести мероприятие менее публично: цель была просто возложить цветы.

⁃ Я и главные врачи города вкладывали в это только один смысл - прийти и вспомнить тех людей, которые погибли во время пандемии, - сказал Лисовец.

Он сообщил, что присутствовать на открытии в 12:00 часов не сможет. Главврачи, по его словам, решат этот вопрос самостоятельно: никакого принуждения нет.

Глава больницы им. Боткина в Петербурге Денис Гусев сообщил журналистам, что тоже не придет на мероприятие в полдень, так как будет вести семинар. Глава многопрофильной больницы №2 Владимир Волчков сказал корреспондентке ЗАКС.Ру, что тоже не придет на открытие памятника инициативной группой из-за большой загруженности на работе. На вопрос издания, пригласили ли его к 10:00 часов как на возложение цветов или как на открытие памятника, главврач сам не ответил - он обернулся на стоявшую рядом женщину, которая сказала вместо него:

- Возложить цветы, конечно.

Волчков добавил, что не может назвать инициатора утреннего мероприятия.

- Нашли время, мы собрались, созвонились с товарищами - возложили цветы, - сказал главврач многопрофильной больницы.

На мероприятиях властей присутствовало примерно по 15 человек: чиновники и главные врачи. Сопровождали их несколько представителей СМИ.

Артеменко считает ситуацию странной. По ее словам, они с Масловой рассчитывали на одно открытие, на котором присутствовали бы все.

- Когда демонтировали стену, все стояли рядом. И, когда мы приходили к главе района Громову, мы тоже думали, что все будет как-то вместе. И до последнего дня, буквально до вечера 2 марта мы были уверены, что мы все вместе здесь встанем и скажем: "Да, это наше общее дело", - рассказала журналистка.

Более категоричен в оценке произошедшего депутат Вишневский, который помогал Артеменко и Масловой с мемориалами. Еще 3 марта после "открытия" памятника Бегловым, он назвал такой поступок неприличным и низким.

- Более адекватные слова относятся к категории непарламентских выражений, - заявил депутат в беседе с ЗАКС.Ру.

Свою позицию он повторил перед мероприятием в полдень 4 марта. Вишневский сказал, что единственное его предположение - Беглов не мог выглядеть на фоне инициаторов памятника героем, поэтому решил обойтись без них.

- Нормальный губернатор так бы не поступил. Нормальный губернатор пришел бы сегодня, среди всех, попросил бы слово в общем списке, попросил бы прощения у родственников погибших, обещал бы, что будет помогать их семьям, и поблагодарил бы инициаторов, - считает парламентарий.

Директор фонда "Астарта" Маслова заявила, что будет требовать отставки Беглова по причине потери доверия избирателей. В разговоре с ЗАКС.Ру она сказала, что намерена уже 4 марта создать соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину. Маслова планирует собрать под ним подписи горожан и надеется, что ее поддержат не менее половины петербуржцев.

Соавтор инициативы памятника отметила, что на скульптуру не потрачено "ни копейки бюджетных денег". Действия главы города Маслова оценила словами ее девятилетнего внука:

- И то, что он (губернатор Александр Беглов - прим. ЗАКС.Ру) совершил, сделал вчера… Мой маленький внук увидел вечером вот эту историю, ему девять, он мне позвонил в больницу и говорит: "Баб, так с девочками не поступают мужчины".

София Саттарова /фото: Михаил Масленников

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