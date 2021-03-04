На реставрацию Александро-Невской лавры до конца года уйдет более 93 млн рублей

В 2021 году из петербургского бюджета на реставрацию комплекса зданий Александро-Невской лавры потратят не менее 93,5 млн рублей. Известно, в частности, что на август наметили окончание ремонта Благовещенской церкви. Эта информация была озвучена на встрече губернатора Александра Беглова с митрополитом Варсонофием, посвященной предстоящим торжествам в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

"Личность князя Александра Невского для Петербурга имеет для нас особое значение. Он – небесный покровитель нашего города. Санкт-Петербург станет центром празднования, мы активно готовимся к юбилейной дате", - приводится цитата Беглова.

Главным тематическим событием этого года станет 12 сентября, когда состоятся крестный ход и гала-концерт в БКЗ "Октябрьский". В ноябре в честь великого князя ожидается световое шоу.

С декабря в экспозиционном комплексе "Россия - моя история" всем желающим доступна выставка, посвященная образу Александра Невского в отечественном искусстве.

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