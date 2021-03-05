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9:57

Глава Росприроднадзора предложила ввести экорейтинги предприятий

фото ЗакС политика Глава Росприроднадзора предложила ввести экорейтинги предприятий

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью "Российской газете" сообщила, что ведомство предлагает составлять экологический рейтинг промышленных предприятий.

"Чтобы понять, кто и какую лепту вносит в загрязнение атмосферы в каждом конкретном городе, мы предложили предприятиям открыть свои данные по выбросам. Мы бы хотели, чтобы у нас появился экологический рейтинг. Там в открытом доступе были бы данные предприятий о соблюдении экологических требований. Пусть все видят - кто и как работает. Промышленность медленно, но привыкает к постоянному присутствию государства и общественности в своей жизни", - сказала Радионова.

По мнению Радионовой, сейчас в России формируется "новая экологическая политика, новый менталитет", и Росприродназдор делает так, чтобы "соблюдать экологические нормы выгоднее, чем экономить на замене фильтров или везти мусор на нелегальный полигон". Она подчеркнула, что экология – это "дело каждого".

"Повышение сознательности каждого из нас - это единственно возможный путь к оздоровлению экологии. Эксплуатирующего, проверяющего, просто живущего - каждого. Мне пишут, в том числе через соцсети, сотни людей. Сообщают о правонарушениях. И мы реагируем. Выходим на проверки. И чем больше будет неравнодушных вокруг, тем лучше", - добавила Радионова.

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