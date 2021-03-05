Мосгорсуд признал законным арест Азара на 15 суток за пост об акции в поддержку Сафронова

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте специального корреспондента "Новой газеты" Ильи Азара на 15 суток, сообщает "Апология протеста". Решение Тверского суда Москвы признали законным.

Напомним, 3 марта Азара арестовали на 15 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). Протокол на него составили из-за анонса акции в поддержку экс-журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

В тот же день Азара по той же статье оштрафовали на 150 тысяч рублей – из-за призывов к участию в акции против поправок в Конституцию в марте 2020 года. Оба протоколы полицейские не сразу составили корректно: из-за ошибок суд возвращал материалы обратно.