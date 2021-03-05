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12:26

ЗакС намерен рассмотреть законопроект о расширении списка пользователей социального такси

фото ЗакС политика ЗакС намерен рассмотреть законопроект о расширении списка пользователей социального такси

Комитет по законодательству петербургского парламента 5 марта утвердил повестку заседания Законодательного собрания 10 марта. В нее вошел законопроект об изменении Социального кодекса.

Согласно документу, в список людей, имеющих право на социальное такси, добавят детей-инвалидов и инвалидов с хронической почечной недостаточностью и нуждающихся по медицинским показаниям в проведении заместительной почечной терапии. Сейчас социальным такси имеют право пользоваться только инвалиды I группы этого заболевания.

Первый заместитель председателя комитета по социальной политике Петербурга Галина Колосова на комиссии по социальной политике и здравоохранению 4 марта сообщила, что в городе 1910 человек с почечной недостаточностью. Инвалидность у 1844 из них, а право на социальное такси имеют 1352 человека, рассказала Колосова. 

Отметим, власти города оплачивают часть социального такси. Тем, кому оно необходимо, компенсируют процент от стоимости поездки в зависимости от того, в какое медучреждение надо ехать: из основного списка (90%) или дополнительного (70%). Остальную часть суммы человек должен оплатить сам. 

С проблемой отсутствия возможности посещать необходимое для жизни лечение столкнулись пациенты гемодиализа Николаевской больницы в Петергофе, когда учреждение было перепрофилировано на прием больных коронавирусом. Подробнее о ситуации - в материале ЗАКС.Ру. 

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