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13:55

Роспотребнадзор разрешил прививать пожилых людей вакциной "ЭпиВакКорона"

фото ЗакС политика Роспотребнадзор разрешил прививать пожилых людей вакциной "ЭпиВакКорона"

Роспотребнадзор одобрил применение вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" для лиц старше 60 лет, сообщили в ведомстве.

Препарат успешно прошел открытое клиническое испытание ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше, заявили в Роспотребнадзоре. По словам представителей ведомства, эти исследования показали иммуногенность и высокую безопасность вакцины для пожилых людей.

Теперь в регистрационное досье "ЭпиВакКороны" внесут изменения. В новой редакции инструкции по применению будет указано, что препарат показан для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет.

"ЭпиВакКорона" - вторая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса после "Спутника V". Первая была зарегистрирована в августе, вторая – в октябре. Затем, в феврале 2021 года, была зарегистрирована третья вакцина – от центра имени Чумакова.

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