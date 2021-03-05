Суд оштрафовал "Одноклассники" на 4 млн рублей за неудаление постов об акции 23 января

Мировой судья судебного участка №345 Хорошевского района Москвы оштрафовал соцсеть "Одноклассники" на 4 млн рублей из-за неудаления постов с призывами к участию в несогласованной акции, передает "МБХ медиа".

Издание со ссылкой на источник пишет, что два штрафа по 2 млн рублей каждый соцсеть получила за "неисполнение требований о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах 23 января". Протоколы были составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещенного контента).

Перед акциями 23 января Роскомнадзор требовал от соцсетей прекратить распространение информации, "направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий". После этого РКН грозил протоколами за неудаление постов ряду соцсетей, в том числе Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", YouTube и Telegram.