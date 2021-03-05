Глава Петроградского района удивился "количеству негатива" вокруг открытия памятника погибшим от COVID-19 медикам Петербурга

Глава администрации Петроградского района Иван Громов в своем Instagram заявил, что его огорчает "количеству негатива" вокруг нескольких неожиданных открытий памятника погибшим от коронавируса медикам на набережной Карповке.

В посте он рассказал о хронологии событий, чтобы "досужие домыслы больше не очерняли этот символ светлой памяти погибшим медикам". Громов подтвердил, что установить скульптуру ангела работы Ромаша Шустрова предложили организаторы "Стены памяти" Ирина Маслова и Галина Артеменко. По его словам, затем администрация района согласовала установку с комитетом по градостроительству и архитектуре и к 16 февраля проект был согласован.

"С Ириной Масловой и Галиной Артеменко мы были на телефонной связи – рассказывал им о ходе работ по установке Ангела. Как вы можете видеть, весь этот проект – результат совместной работы многих людей, благодаря которым в столь короткие сроки удалось собрать средства, согласовать, изготовить и установить скульптуру - бизнесменам, которые откликнулись, сотрудникам администрации, коллегам из разных ведомств. Ни один из них не стал бы меряться вкладом в благое дело", - заявил Громов.

Напомним, открыть памятник должны были 4 марта при участии авторов идеи, губернатора Александра Беглова, чиновников комитета по здравоохранению, главных врачей и неравнодушных петербуржцев. Однако неожиданно чиновники провели открытие 3 марта при участии Беглова и без авторов инициативы. После этого 4 марта чиновники комздрава и главврачи собрались у памятника с цветами на два часа раньше запланированного открытия, проведя свою, отдельную церемонию.

Организаторы "Стены памяти" и десятки неравнодушных граждан провели церемонию открытия, как и планировалось, 4 марта в 12:00. О том, как она прошла – в материале ЗАКС.Ру.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.