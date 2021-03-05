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15:30

Эсеры хотят приравнять к трудовому стажу трехлетний период ухода за маленькими детмьми

фото ЗакС политика Эсеры хотят приравнять к трудовому стажу трехлетний период ухода за маленькими детмьми

Фракция справедливороссов в Государственной думе внесла законопроект, который увеличивает срок ухода за детьми, приравнивающийся к полноценному трудовому стажу, с полутора до трех лет. Депутаты во главе с Сергеем Мироновым полагают, что нынешние нормы приносят молодым семьям вред: матери безуспешно ищут работу, сидя с детьми, и денег, как правило, в первые годы после рождения ребенка семьям не хватает. Кроме того, по оценке Миронова, Россия испытывает дефицит детских садов, что ведет уже к проблемам иного рода.

"Вот поэтому многие женщины не хотят всех этих трудностей и отказываются от рождения детей, а отсюда в масштабах страны возникает печальная статистика. Население России за 2020 год сократилось более чем на полмиллиона человек, и если социальная и экономическая ситуация в стране не улучшатся, то цифры будут ещё печальнее", - цитирует его умозаключение персональная пресс-служба.

Миронов также напомнил, что эту инициативу он вместе с коллегами пытается провести через Думу с 2018 года, и попыток предпринималось более тридцати.

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