Беглов продлил запрет на митинги и пикеты до 28 марта

Петербургский губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства №121, предписывающее ограничения на период пандемии коронавируса, и продлил срок действия ряда запретов до 28 марта. Правка коснулась запрета на проведение публичных мероприятий, работы ночных клубов и кальянных. При этом устроителям официальных массовых акций будет несколько проще.

"Для исполнительных органов государственной власти организация досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием граждан допускается только по поручению Губернатора Санкт Петербурга", - гласит сообщение от пресс-службы Смольного.

Кроме того, людям из группы риска - петербуржцам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания - продлили обязательную самоизоляцию и установили в качестве единственно возможного дистанционный формат трудовой деятельности. Остальные ограничения будут действовать до 15 мая.

Отметим, что различные политические силы города в последнее время добивались снятия ограничения на пикеты и демонстрации, но в своих ответах Беглов уповал на невозможность таковых в условиях пандемии, поскольку медицинские маски скрывают лица. Депутат Борис Вишневский в своем новом запросе сослался на документы Верховного и Конституционного судов, в которых медицинская маска не рассматривается как способ сокрытия лица.

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