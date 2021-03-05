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16:44

Три депутата ЗакСа обратились в СК из-за отравления Кара-Мурзы-младшего

фото ЗакС политика Три депутата ЗакСа обратились в СК из-за отравления Кара-Мурзы-младшего

Депутаты Законодательного собрания Максим Резник, Михаил Амосов и Борис Вишневский обратились в Следственный комитет с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело по фактам двух покушений на жизнь Владимира Кара-мурзы-младшего. Документ опубликовал в социальных сетях Вишневский.

В обращении депутаты напоминают СК о расследовании The Insider и Bellingcat. В нем СМИ сообщили имена людей, которые предположительно могли иметь отношение к отравлению Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах. Это те же лица, которые якобы участвовали в убийствах Тимура Куашева, Руслана Магомедрагимова и Никиты Исаева, а также в попытке отравления Алексея Навального, написали издания.

По словам Вишневского, публикация в СМИ сама по себе является основанием для проведения проверки и возбуждения уголовного дела. Однако, с момента выхода в свет материала прошло две недели, а СК никаких заявлений не сделал, отметил депутат.

В обращении парламентарии отмечают, что Кара-Мурза является оппозиционным политиком. Покушение на его жизнь является уголовным преступлением - нарушение ст. 277 УК РФ.

"Практика любого насильственного воздействия на оппозиционных государственных и общественных деятелей является преступной. Категорически недопустимы любые попытки посредством силовых структур заставить замолчать оппонентов действующей государственной власти, лишить их возможности участвовать в общественной жизни, сделать политическую активность наказуемой и более того - смертельно опасной для граждан", - заявили депутаты.

Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру добавил, что обращение направлено по обычной почте. Он напомнил, что прошлое обращение в органы аппарат Законодательного собрания так и не отправил

София Саттарова


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