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17:10

Первый участник российских протестов 23 января получил реальный срок

фото ЗакС политика Первый участник российских протестов 23 января получил реальный срок

Суд во Владимире отправил жителя региона Виталия Тимофеенко, участвовавшего в несанкционированной протестной акции 23 января, в колонию общего режима на три года, сообщает издание "МБХ Медиа". Участнику митинга в поддержку политика Алексея Навального инкриминировали нападение на силовика. Следствие и суд сочли, что во время мероприятия Тимофеенко распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому, нанеся вред его здоровью.

На суде утверждалось, что полученный в результате нападения химический ожог глаза правоохранитель вынужден был лечить в течение трех недель.

"Три года реального срока. Апелляционную жалобу, конечно же, будем подавать", - отреагировал на приговор адвокат подсудимого Анатолий Шувалов.

Отметим, что Тимофеенко - первый участник всероссийских акций 23 января, получивший реальный срок. Всего на митингах в тот день, прошедших в более чем ста городах, по данным "ОВД-Инфо", задержали более четырех тысяч человек.

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