Московские левые силы провели уличную акцию в годовщину смерти Сталина

По случаю 68-й годовщины смерти советского правителя Иосифа Сталина сторонники левых политических движений вышли почтить его память на Красную площадь. В центр столицы вышли с цветами члены КПРФ, включая лидера партии Геннадия Зюганова, активисты "Левого фронта", представители Союза советских офицеров и комсомольцы в их нынешнем виде.

В сообщении на сайте "Левого фронта" отмечается, что участники акции строго критиковали проводимый правительством социально-экономический курс и призывали оппозицию к объединению перед сентябрьскими выборами в Государственную думу. Звучала в исполнении собравшихся также речевка "Сталин – это Победа!". Правоохранители в этот день решили никого из левых активистов не задерживать.

фото: leftfront.ru