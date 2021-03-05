Смольный не позволил феминисткам провести шествие 8 марта

Чиновники Смольного не стали согласовывать феминисткам публичную акцию 8 марта, привычно сославшись на "коронавирусное" постановление №121, сообщает "МБХ Медиа Северо-Запад" со ссылкой на одного из заявителей, Миру Тай. Власть не убедило наличие у участников мероприятия средств индивидуальной защиты, которое вместе с социальным дистанцированием анонсировалось в заявке.

"Мы предполагали, что так будет, но мы все равно всегда подаем уведомления, чтобы показать, что необходимость в публичных акциях никуда не делась", - объяснил позицию своего движения активист.

По его словам, феминистский праздник, имеющий огромную историю, невозможно административным образом отменить.

Напомним, что несколькими часами ранее губернатор Александр Беглов продлил запрет на уличные акции до 28 марта.

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