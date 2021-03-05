Столичному блогеру назначили второй арест подряд после акции 31 января

Администратор и автор Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов получил от суда в Москве наказание в виде 10 суток административного ареста, сообщила "Медиазона" со ссылкой на адвоката Ирину Яценко. Особенностью дела стало то, что силовики задержали молодого человека и повезли его в суд, встретив на выходе из спецприемника, где он отбывал предыдущий арест длительностью 30 суток.

Если первое наказание было связано с участием в несанкционированном мероприятии 31 января, то новый арест Иванова объясняется с его неповиновением полиции в стенах центра временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово, куда массово свозили задержанных на протестах москвичей. Согласно показаниям силовиков, 10 февраля арестант "воспрепятствовал закрытию двери [своей] камеры, после чего пытался вырваться в общий коридор".

Отметим, что 31 января по всей стране задержали более пяти тысяч человек, вышедших поддержать политзаключенных и в том числе Алексея Навального, преследуемого по уголовным статьям.