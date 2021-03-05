18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

5 марта, 20:52

В Петербурге приумножили число выездных бригад для вакцинации от COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге приумножили число выездных бригад для вакцинации от COVID-19

Петербургские чиновники продолжают популяризировать вакцинацию от COVID-19 и вместе с тем наращивать имеющиеся мощности: 5 марта губернатор Александр Беглов в разговоре с вице-премьером Татьяной Голиковой объявил о трехкратном увеличении числа выездных бригад. Теперь передвижных прививочных пунктов стало 16, а число обыкновенных пунктов составляет 129.

"Из них 106 работают на базе городских поликлиник, 19 – в частных клиниках и ещё 4 – в федеральных. 8 пунктов вакцинации открыты в торгово-развлекательных центра", - уточнил цитируемый пресс-службой Смольного Беглов.

Стационарную помощь коронавирусным пациентам на сегодняшний день оказывают 13 медучреждений городского и 4 - федерального подчинения. В разговоре с Голиковой губернатор поставил в заслугу городскому руководству то, что пандемия коронавируса, пришедшая в Петербург прошлой весной, не смогла парализовать систему здравоохранения.

"Несмотря на перепрофилирование многих стационаров, план по высокотехнологичной медпомощи в 2020 году в городе был выполнен на 96,7%. Не была перепрофилирована ни одна клиника, где оказывают помощь онкобольным", - напомнил Беглов.

Согласно новейшему отчету от городского координационного совета по противодействию коронавирусу, за последнюю неделю число госпитализаций петербуржцев с признаками COVID-19 и подозрением на него снизилось на 12%. В коронавирусные больницы 5 марта увезли 378 петербуржцев. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

5 марта, 18:31 Смольный не позволил феминисткам провести шествие 8 марта

5 марта, 16:36 Беглов продлил запрет на митинги и пикеты до 28 марта

5 марта, 16:12 В Москве отменяют режим самоизоляции для пожилых

5 марта, 13:55 Роспотребнадзор разрешил прививать пожилых людей вакциной "ЭпиВакКорона"

5 марта, 11:15 В России выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

5 марта, 10:49 Мишустин поручил завершить основной объем массовой вакцинации от коронавируса к осени

4 марта, 20:47 Три церемонии и один памятник

4 марта, 19:18 "Мелкая суета": Профессор Травин оценил действия Смольного по отношению к мемориалу медикам

4 марта, 18:08 Тетердинко хочет обеспечить семьи врачей, работающих с ковидными больными, путевками в санатории

4 марта, 13:00 Инициаторы создания памятника погибшим медикам в Петербурге провели "честное" открытие монумента


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:52 В Петербурге приумножили число выездных бригад для вакцинации от COVID-19

20:08 "Он гений, Нобель по нему плачет": Дмитрий Быков восхищен тюремными текстами Навального

19:36 Столичному блогеру назначили второй арест подряд после акции 31 января

19:10 Беглов и Макаров поздравили петербурженок с 8 марта со сцены БКЗ

19:00 КГИОП не хочет включать здание ВНИИБ в список объектов культурного наследия

18:40 Муниципал: МО "Сергиевское" заказывает продуктовые наборы на 10,8 млн рублей

18:31 Смольный не позволил феминисткам провести шествие 8 марта

18:15 Возвращение Мефистофеля на фасад дома Лишневского задержится на несколько лет

17:42 Московские левые силы провели уличную акцию в годовщину смерти Сталина

17:18 Падение пассажира на рельсы временно парализовало движение на "красной" ветке петербургского метро

17:10 Первый участник российских протестов 23 января получил реальный срок

16:44 Три депутата ЗакСа обратились в СК из-за отравления Кара-Мурзы-младшего

16:36 Беглов продлил запрет на митинги и пикеты до 28 марта

16:12 В Москве отменяют режим самоизоляции для пожилых

15:57 Возле Заневской площади благоустроят сквер для маломобильных детей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru