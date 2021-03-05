В Петербурге приумножили число выездных бригад для вакцинации от COVID-19

Петербургские чиновники продолжают популяризировать вакцинацию от COVID-19 и вместе с тем наращивать имеющиеся мощности: 5 марта губернатор Александр Беглов в разговоре с вице-премьером Татьяной Голиковой объявил о трехкратном увеличении числа выездных бригад. Теперь передвижных прививочных пунктов стало 16, а число обыкновенных пунктов составляет 129.

"Из них 106 работают на базе городских поликлиник, 19 – в частных клиниках и ещё 4 – в федеральных. 8 пунктов вакцинации открыты в торгово-развлекательных центра", - уточнил цитируемый пресс-службой Смольного Беглов.

Стационарную помощь коронавирусным пациентам на сегодняшний день оказывают 13 медучреждений городского и 4 - федерального подчинения. В разговоре с Голиковой губернатор поставил в заслугу городскому руководству то, что пандемия коронавируса, пришедшая в Петербург прошлой весной, не смогла парализовать систему здравоохранения.

"Несмотря на перепрофилирование многих стационаров, план по высокотехнологичной медпомощи в 2020 году в городе был выполнен на 96,7%. Не была перепрофилирована ни одна клиника, где оказывают помощь онкобольным", - напомнил Беглов.

Согласно новейшему отчету от городского координационного совета по противодействию коронавирусу, за последнюю неделю число госпитализаций петербуржцев с признаками COVID-19 и подозрением на него снизилось на 12%. В коронавирусные больницы 5 марта увезли 378 петербуржцев.

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