18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:26

ЛДПР: Фургалу в СИЗО не позволяют общаться с близкими и не передают все продукты

фото ЗакС политика ЛДПР: Фургалу в СИЗО не позволяют общаться с близкими и не передают все продукты

Фракция ЛДПР в Госдуме в своем Telegram-канале заявила о намерении обратиться в Генпрокуратуру из-за того, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не получает передачи и не может общаться с близкими в СИЗО.

"В день рождения ему [Фургалу] не были переданы поздравления, в том числе, и от лидера фракции Владимира Жириновского, ему не позволяют общаться с близкими даже по телефону, ему не передают все продукты, которые ему присылают. Это возмутительно! Это полное нарушение всех правил обращения с арестованными!" - заявили во фракции.

Парламентарии намерены потребовать от генпрокурора привлечь виновных в этом к ответственности и "принять все меры, чтобы содержание Сергея Фургала соответствовало всем нормам законодательства России".

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение Фургалу в окончательной редакции. Его обвиняют в убийстве двух предпринимателей по найму, покушении на жизнь еще одного бизнесмена и незаконном хранении оружия.

Фургала задержали 9 июля 2020 года, в то время он был губернатором Хабаровского края. Он отрицает свою вину. Жители Хабаровского края в течение нескольких месяцев каждый день выходили на акции протеста в его поддержку и высказывали недовольство назначенным вместо него врио губернатора Михаилом Дегтяревым.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16 февраля, 9:52 Суд Новосибирска отправил в СИЗО мать троих детей, обвиняемую по "дадинской" статье

14 февраля, 16:15 Хабаровчане образовали сердечко из фонариков, поздравляя Фургала с днем рождения

12 февраля, 15:22 "Не падайте духом": Жириновский поздравил Сергея Фургала с днем рождения

5 февраля, 20:53 СК уведомил Фургала о завершении следствия по его делу

3 февраля, 13:45 СК предъявил окончательное обвинение экс-губернатору Хабаровского края Фургалу

1 февраля, 12:02 Новосибирскую активистку отправили под домашний арест по "дадинской" статье

26 января, 10:25 Хабаровский суд арестовал координатора штаба Навального из-за протеста в поддержку Фургала

25 января, 12:31 Координатора штаба Навального в Хабаровске оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за субботнего протеста

21 января, 19:16 Сумма штрафов для освещающего хабаровские протесты журналиста приблизилась к 400 тысячам рублей

20 января, 13:30 Освещающий хабаровские протесты журналист получил еще 150 тысяч рублей штрафа


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:44 Путин наградил главу Роспотребнадзора по Петербургу орденом Пирогова

14:12 В НИИ гриппа заявили о наличии антител к коронавирусу у половины жителей Петербурга

13:31 Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

12:26 ЛДПР: Фургалу в СИЗО не позволяют общаться с близкими и не передают все продукты

11:59 Помощник президента Орешкин заразился коронавирусом

11:18 В России выявили еще 11 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 975

10:28 В российских школах заблокируют доступ к "негативной" информации по Wi-Fi

5 марта, 20:52 В Петербурге приумножили число выездных бригад для вакцинации от COVID-19

5 марта, 20:08 "Он гений, Нобель по нему плачет": Дмитрий Быков восхищен тюремными текстами Навального

5 марта, 19:36 Столичному блогеру назначили второй арест подряд после акции 31 января

5 марта, 19:10 Беглов и Макаров поздравили петербурженок с 8 марта со сцены БКЗ

5 марта, 19:00 КГИОП не хочет включать здание ВНИИБ в список объектов культурного наследия

5 марта, 18:40 Муниципал: МО "Сергиевское" заказывает продуктовые наборы на 10,8 млн рублей

5 марта, 18:31 Смольный не позволил феминисткам провести шествие 8 марта

5 марта, 18:15 Возвращение Мефистофеля на фасад дома Лишневского задержится на несколько лет

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru