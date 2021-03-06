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13:31

Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

фото ЗакС политика Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

Президент Владимир Путин поздравил космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову с днем рождения, ей исполняется 84 года.

Путин напомнил, что Терешкова была первой женщиной-космонавтом, и заявил, что она вписала "героические, незабываемые страницы в историю" России.

"Отрадно, что на протяжении многих лет Ваши знания, опыт, искреннее стремление быть сопричастной к судьбе Отечества в полной мере востребованы в важной общественной, законотворческой деятельности", - заявил Путин.

Терешкова в 1963 году первой из женщин совершила полет в космос. Сейчас она – депутат Госдумы от "Единой России". В 2020 году она выступила с предложением внести в Конституцию поправку, которая обнуляет президентские сроки Владимира Путина: благодаря этому он еще дважды может баллотироваться в президенты и остаться у власти до 2036 года.

фото: kremlin.ru

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