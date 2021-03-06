В НИИ гриппа заявили о наличии антител к коронавирусу у половины жителей Петербурга

Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов на XIII конгрессе педиатров России заявил, что порядка 50% жителей Петербурга имеют антитела к вирусу COVID-19, передает ТАСС.

Лиознов пояснил, что это – это данные на конец февраля, и они учитывают как переболевших коронавирусом петербуржцев, так и тех, кто прошел вакцинацию.

По словам Лиознова, для успешного формирования коллективного иммунитета в городе необходимо, чтобы достаточное количество антител к коронавирусу было как минимум у 70% петербуржцев. Целевые показатели – 80-95%, отметил он.

В целом по России доля граждан, которые имеют антитела, составляет 20-25%, сказал Лиознов со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Он отметил, что данные сильно разнятся в зависимости от региона.

За последние сутки в Петербурге выявлено 975 новых случаев заражения коронавирусом. Лечение от болезни сейчас проходят 48 149 пациентов, за год эпидемии выявлено 372 963 случаев заболевания в городе.