18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:12

В НИИ гриппа заявили о наличии антител к коронавирусу у половины жителей Петербурга

фото ЗакС политика В НИИ гриппа заявили о наличии антител к коронавирусу у половины жителей Петербурга

Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов на XIII конгрессе педиатров России заявил, что порядка 50% жителей Петербурга имеют антитела к вирусу COVID-19, передает ТАСС.

Лиознов пояснил, что это – это данные на конец февраля, и они учитывают как переболевших коронавирусом петербуржцев, так и тех, кто прошел вакцинацию.

По словам Лиознова, для успешного формирования коллективного иммунитета в городе необходимо, чтобы достаточное количество антител к коронавирусу было как минимум у 70% петербуржцев. Целевые показатели – 80-95%, отметил он.

В целом по России доля граждан, которые имеют антитела, составляет 20-25%, сказал Лиознов со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Он отметил, что данные сильно разнятся в зависимости от региона.

За последние сутки в Петербурге выявлено 975 новых случаев заражения коронавирусом. Лечение от болезни сейчас проходят 48 149 пациентов, за год эпидемии выявлено 372 963 случаев заболевания в городе.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:44 Путин наградил главу Роспотребнадзора по Петербургу орденом Пирогова

14:12 В НИИ гриппа заявили о наличии антител к коронавирусу у половины жителей Петербурга

13:31 Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

12:26 ЛДПР: Фургалу в СИЗО не позволяют общаться с близкими и не передают все продукты

11:59 Помощник президента Орешкин заразился коронавирусом

11:18 В России выявили еще 11 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 975

10:28 В российских школах заблокируют доступ к "негативной" информации по Wi-Fi

5 марта, 20:52 В Петербурге приумножили число выездных бригад для вакцинации от COVID-19

5 марта, 20:08 "Он гений, Нобель по нему плачет": Дмитрий Быков восхищен тюремными текстами Навального

5 марта, 19:36 Столичному блогеру назначили второй арест подряд после акции 31 января

5 марта, 19:10 Беглов и Макаров поздравили петербурженок с 8 марта со сцены БКЗ

5 марта, 19:00 КГИОП не хочет включать здание ВНИИБ в список объектов культурного наследия

5 марта, 18:40 Муниципал: МО "Сергиевское" заказывает продуктовые наборы на 10,8 млн рублей

5 марта, 18:31 Смольный не позволил феминисткам провести шествие 8 марта

5 марта, 18:15 Возвращение Мефистофеля на фасад дома Лишневского задержится на несколько лет

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru