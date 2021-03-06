Путин наградил главу Роспотребнадзора по Петербургу орденом Пирогова

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медиков за работу во время эпидемии коронавируса, документ опубликован на портале правовой информации.

В числе прочих награду получила глава Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова. Ее Путин наградил орденом Пирогова с формулировкой "за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции".

Кроме Башкетовой, награды получили еще 12 сотрудников петербургского Роспотребнадзора и несколько медиков города. В том числе – директор института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Петербурга Роман Фридман и другие.

Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского летом 2020 года. Орден Пирогова вручают за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военныз действий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни. Также им награждают зазаслуги в области практической медицины, высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний, вклад в укрепление общественного здоровья, предупреждение возникновения и развития заболеваний.

фото: 78.rospotrebnadzor.ru