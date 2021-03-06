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15:34

Кремль опроверг слова депутата Рашкина о новом повышении пенсионного возраста в России

фото ЗакС политика Кремль опроверг слова депутата Рашкина о новом повышении пенсионного возраста в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ошибочным заявление депутата Госдумы Валерия Рашкина о том, что после выборов в нижнюю палату парламента власти снова могут повысить возраст выхода на пенсию, передает "Интерфакс".

О подобных планах Рашкин заявил в интервью изданию URA.RU. По его словам, правительственная группа по анализу эффективности посчитала, что пенсионной реформы 2018 года оказалось недостаточно для покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда.

"Комиссия видит выход из ситуации дефицита ПФР в увеличении возраста выхода на пенсию. Будут готовить еще предложения, чтобы сделать пенсионный возраст больше, а люди просто не доживали до положенных выплат. Предполагаю, что они выдвинут эти предложения после выборов в Госдуму", - сказал Рашкин.

Песков, комментируя эти высказывания, заявил, что это – "ошибочное утверждение".

В 2018 году был принят закон о постепенном повышении возраста выхода на пенсию. Для мужчин к 2023 году он возрастет до 65 лет, для женщин – до 60.

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