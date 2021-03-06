Университет Париж-Сакле объявил Азата Мифтахова почетным студентом докторантуры

Докторская школа Адамара (EDMH), входящая в Университет Париж-Сакле, объявила аспиранта МГУ Азата Мифтахова почетным студентом докторантуры, сообщает DOXA.

В заявлении школы заявлено, что EDMH "присоединяется к международному комитету математиков, сформированному в поддержку" Мифтахова, нескольким национальным математическим обществам и требует "его немедленного освобождения и снятия с него обвинений".

В январе Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам колонии. По версии суда, Мифтахов в январе 2018 года участвовал в нападении на московский офис "Единой России": тогда у помещения партии власти разбили окно и бросили внутрь дымовую шашку. Двум другим фигурантам суд назначил условные сроки.

Расследование дела об этой акции возобновили в 2019 году после задержания Мифтахова. Сначала его подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого Мифтахов стал обвиняемым по другому делу, причем показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента, – единственное доказательство участия аспиранта МГУ. При этом члены ОНК сообщали о следах пыток на теле Мифтахова.