Беглов рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что хорошо себя чувствует после прививки от коронавируса, сообщает Telegram-канал "Пул 78".

По словам Беглова, сегодня, на седьмой день после прививки, он чувствует себя хорошо, и никаких симптомов побочных эффектов у него нет.

"Рекомендовал бы всем привиться, у нас нет другого пути обезопасить большинство от заражения кроме соблюдения необходимых санитарных норм и, конечно, прививок", - сказал Беглов.

Он напомнил, что впереди дачный сезон, и важно, чтобы дачники привились.

"И потом летом к нам приедут уже и туристы, поэтому нам нужно создать коллективный иммунитет, если создадим, тогда мы избежим третьей волны, и город сможет жить нормальной жизнью, без таких ограничений как в других субъектах или странах", - добавил Беглов.

Беглов привился от коронавируса 1 марта.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

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