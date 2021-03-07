Написавший в вагоне метро о Путине петербуржец стал фигурантом уголовного дела

Непочтительная надпись в адрес президента Владимира Путина, совершенная 25-летним петербуржцем при помощи маркера в вагоне поезда метро, легла в основу уголовного дела о вандализме. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила "Комсомольская правда", сославшаяся на источник в силовых структурах.

Объемную надпись оскорбительного содержания, нанесенную белым цветом, обнаружил работник подземки на станции "Ленинский проспект" 1 марта.

Собеседник издания отметил, что публичный критик Путина не имеет работы и что ранее он получил условный срок по "наркотической" статье УК. На этот раз ему вменили вандализм.