Марину Литвинович хотят исключить из ОНК

Рувоводство Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве решило исключить из своих рядов Марину Литвинович, активно освещавшую последствия несанкционированных акций протеста в конце января. Формально этот шаг объясняется тем, что она якобы разгласила секретные детали дела политика Любови Соболь, находящейся под домашним арестом по так называемому "санитарному делу".

Судьба правозащитницы решится на заседании Общественной палаты. Литвинович на него не позвали.

"Мы однозначно не пригласим. Вы представляете, 85 субъектов Российской Федерации, в ОНК входят много людей. Если мы каждого будем вызывать к себе, — ну, это просто не формат работы", - цитирует издание "Подъем" первого заместителя секретаря палаты Вячеслава Бочарова.

Женщина отреагировала на это с неприятным удивлением.

"Как это? Они меня пригласить и выслушать даже не хотят?", - гласит ее пост в Facebook.

Марина Литвинович неоднократно рассказывала о негуманных условиях содержания людей, задержанных на не согласованных с органами власти акциях протеста 23 и 31 января.