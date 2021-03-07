Петербург очищают от снега более шести тысяч человек Начавшаяся в Петербурге накануне, 6 марта, метель побудила жилищный комитет привлечь к уборке города 6112 дворников и в общей сложности более тысячи единиц специализированной техники, сообщает пресс-служба Смольного. Главное внимание уделили дворам многоквартирных домов. "Помимо выездных инспекций, сотрудники Комитета в режиме реального времени мониторят уборку дворов с помощью видеокамер системы "Безопасный город"", - говорится в сообщении. Днем ранее для борьбы с гололедом потратили около 500 тонн песка и соли. О сложностях зимней уборки в нынешнем сезоне и их причинах читайте в материале ЗАКС.Ру. Tweet Телеграм Яндекс.Новости Подписывайтесь на ЗакС.Ру: Яндекс.Дзен