Бывшего мэра Котласа поместили в СИЗО

Суд в Архангельске арестовал бывшего мэра Котласа Андрея Бральнина, возглавлявшего город до февраля нынешнего года, передает "Интерфакс". В следственном изоляторе он пробудет как минимум до 4 мая.

Чиновнику инкриминируют злоупотребление служебными полномочиями и получение взяток. Задержали его в Москве сотрудники ФСБ.

Уходя в отставку, в прощальном видеоролике Бральнин объявил о том, что губернатор Архангельской области Александр Цыбульский пригласил его на работу в региональное правительство. По всей видимости, этим планам не суждено в ближайшее время реализоваться.