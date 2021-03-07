С начала зимы в Петербурге утилизировали более 1,2 млн кубометров снега

Метель, случившаяся минувшим вечером в Петербурге, вывела на улицы 345 дворников и свыше тысячи уборочных машин, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. За ночь высота снежного покрова превысила отметку в 7 сантиметров.

Согласно имеющимся у чиновников данным, начиная с первых заморозков в нынешнем сезоне специалисты убрали с петербургских улиц 1 млн 213 тысяч снега, который отправился в снегоплавильные и снегоприемные пункты, принадлежащие ГУП "Водоканал". За это же время высота снега в сумме приблизилась к отметке 160 сантиметров.

Ранее жилищный комитет доложил о том, что городские улицы 7 марта убирают более шести тысяч коммунальщиков.