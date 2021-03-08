Коронавирус подтвердился у еще 10,2 тысяч россиян, в Петербурге - 956 случаев

В России за прошедшие сутки зафиксировали 10 253 случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 379, а сумели поправиться 10 322 человека, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 1421 новый больной, в Петербурге – 956, в Подмосковье – 746. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1411 человек и скончалось 43.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.