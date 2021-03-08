Володин пообещал законопроект, отвечающий на "беспредел" зарубежных соцсетей

Препятствия, которые администрации зарубежных социальных сетей (Facebook, Instagram) ставят российскому контенту и российским СМИ, получат законодательный отклик, что дал понять спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах. Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета", - приводятся соображения единоросса на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Поводом для возмущения с официальной российской стороны стало ограничение доступа к выпущенным российскими изданиями материалам, где рассказывалось о поимке сотрудниками ФСБ неких украинских неонацистов в Воронеже. Назвав эту линию поведения "беспределом глобальных IT-компаний", Володин пригрозил оппонентам правовой ответственностью.