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11:17

На 8 марта силовики в Ленобласти пожелали бывшим партнерам женщин пройти службу в армии

фото ЗакС политика На 8 марта силовики в Ленобласти пожелали бывшим партнерам женщин пройти службу в армии

Официальное поздравление женщин от военкомата Ленинградской области включило в себя пожелание их бывшим половым партнерам пройти службу в армии. Для этого через Instagram женщин призвали поделиться с силовиками личными контактами этой категории мужчин. Видеозапись авторы публикации попросили "обязательно досмотреть до конца". По словам спикера на видео, обращающегося к женской аудитории, сегодня в России защищать требуется не только Родину, но и "вас самих". "Аккаунты ваших бывших" он желает получить в комментариях.

Отметим, что в преддверии Международного женского дня в пятницу, 5 марта, петербурженок со сцены БКЗ "Октябрьский" поздравили главы исполнительной и законодательной власти, Александр Беглов и Вячеслав Макаров. Последний отметил заслуги перед страной спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

фото: leningrad_region / Instagram


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