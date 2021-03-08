Бороться с последствиями петербургского снегопада продолжают сотни единиц техники

Продолжающаяся на петербургских улицах непогода вновь "вывела" на улицу дворников и специализированные средства механизации: 8 марта мегаполис убирают 1122 машины и 1138 человек, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. Зеленые зоны, в свою очередь, очищают от снежных завалов 300 грузовиков и почти 100 человек.

Накануне, по сообщению от профильного комитета, улицы и зеленые зоны города убирали те же 1122 машины и более полутора тысяч специалистов. За минувшие сутки через снегоплавитльные и снегоприемные пункты удалось утилизировать свыше 21 тысяч кубометров снега, доведя это число с начала зимы в обще слодности до 1,235 млн кубометров.

О проблемах с зимней уборкой города читайте в материала ЗАКС.Ру.