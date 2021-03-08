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13:59

Профессор Соловей: У Путина есть некая личная одержимость неназванным блогером

фото ЗакС политика Профессор Соловей: У Путина есть некая личная одержимость неназванным блогером

Политолог Валерий Соловей, регулярно дающий понять, что владеет эксклюзивной информацией из Кремля, пересказал якобы известный ему план по информационному освещению осуждения на реальный срок оппозиционера Алексея Навального. По сведениям Соловья, президентское послание к Федеральному собранию планируется на конец апреля или начало мая, и до этого времени чиновникам поручено снизить интерес СМИ к заключению популярного политика.

"У Путина есть некая личная одержимость этим неназванным блогером, теперь арестантом. И президентское послание должно быть новостью в абсолютно стерильном медийном фоне, никакой Навальный никакой повестки перебивать не должен", - , - рассказал он в интервью "Эху Москвы".

Известно политологу и о якобы специально оговоренных на высшем уровне условиях содержания борца с действующей властью во владимирской колонии.

"Насколько я знаю, Путин высказал пожелание о том, чтобы Алексей пожалел о том, что он остался живым. Это пожелание передали начальнику ФСИН", - заявил гость студии.

По предположению ученого, преследование Навального не ограничится двумя годами и пятью месяцами, которые ему присудили по делу "Ив Роше".

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