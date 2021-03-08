18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:05

Активисты жалуются на вырубку деревьев на Крестовском острове

фото ЗакС политика Активисты жалуются на вырубку деревьев на Крестовском острове

По адресу Константиновский проспект, 11а ведется уничтожение деревьев, возмущающее местных граждан, о чем сообщил в социальных сетях лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански. От имевшихся зеленых насаждений осталась только половина. Характерно, что, по утверждению активиста, работам не предшествовали общественные слушания. На местности собираются возвести культовое сооружение.

"В шаговой доступности этих храмов и так три штуки", - отметил Врански.

Его единомышленники агитируют петербуржцев, недовольных происходящим, выйти на контакт с администрацией нового прихода на Крестовском острове.

фото: Красимир Врански


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:39 "Свобода, равенство, сестринство": Фемшествие и пикеты в честь 8 марта в Петербурге

18:00 "Партия мертвых" провела перфоманс, посвященный умершим женщинам

16:47 Удальцов: ставка на репрессии, фальсификации и клевету - стратегический проигрыш

15:55 Шульман сделала вывод из исключения Литвинович из ОНК

15:13 Фемактивистки без задержаний дошли шествием до Малой Садовой

15:05 Активисты жалуются на вырубку деревьев на Крестовском острове

14:32 Фемактивистки начали шествие в часть 8 марта

13:59 Профессор Соловей: У Путина есть некая личная одержимость неназванным блогером

13:15 Бороться с последствиями петербургского снегопада продолжают сотни единиц техники

12:07 Дроздов поздравил с 8 марта жительниц Калининского района

11:17 На 8 марта силовики в Ленобласти пожелали бывшим партнерам женщин пройти службу в армии

10:59 Володин пообещал законопроект, отвечающий на "беспредел" зарубежных соцсетей

10:43 Коронавирус подтвердился у еще 10,2 тысяч россиян, в Петербурге - 956 случаев

7 марта, 18:15 В Петербурге продолжает снижаться число ковид-госпитализаций

7 марта, 16:54 Движение Пономарева "За права человека" официально прекратило существование

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru