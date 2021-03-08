Активисты жалуются на вырубку деревьев на Крестовском острове

По адресу Константиновский проспект, 11а ведется уничтожение деревьев, возмущающее местных граждан, о чем сообщил в социальных сетях лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански. От имевшихся зеленых насаждений осталась только половина. Характерно, что, по утверждению активиста, работам не предшествовали общественные слушания. На местности собираются возвести культовое сооружение.

"В шаговой доступности этих храмов и так три штуки", - отметил Врански.

Его единомышленники агитируют петербуржцев, недовольных происходящим, выйти на контакт с администрацией нового прихода на Крестовском острове.

фото: Красимир Врански

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