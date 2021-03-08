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15:13

Фемактивистки без задержаний дошли шествием до Малой Садовой

фото ЗакС политика Фемактивистки без задержаний дошли шествием до Малой Садовой

Праздничное шествие фемактивисток в честь дня солидарности женщин в борьбе за равные права 8 марта без происшествий прошло от станции метро "Чернышевская" до Малой Садовой улице, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. 

На Маловой Садовой активистки водят хороводы, скандируют "Свобода, равенство, сестринство", "Свободу Юлии Цветковой" и другие феминистские лозунги. Рядом с местом проведения акции дежурят сотрудники полиции, участок улицы огорожен заборами и спецтехникой. Однако пока правоохранители не пытаются препятствовать проведению мероприятия. В акции принимают участие более 50 человек. 

Ранее активистки анонсировали в конечном пункте шествия - на Малой Садовой - серию одиночных пикетов. Со своими плакатами "Свободу узницам совести", "Нет насилию в омоновских берцах и домашних тапочкам" уже были замечены сторонники РСД. 

Напомним, власти Петербурга отказались согласовывать шествие феминисток.

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