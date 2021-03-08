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15:55

Шульман сделала вывод из исключения Литвинович из ОНК

фото ЗакС политика Шульман сделала вывод из исключения Литвинович из ОНК

Политолог Екатерина Шульман увидела сходство между своим исключением из президентского Совета по правам человека осенью 2019 года и выходом правозащитницы Марины Литвинович из состава Общественной наблюдательной комиссии, на котором настаивает большинство ее членов. Ситуация говорит ей о важнейших особенностях всей политической системы, которая имеется сегодня в России, в целом.

"Оба эти происшествия иллюстрируют общую политическую закономерность: невозможность кооптации для стареющих режимов со слабой внутренней легитимностью (вопреки распространенному представлению, поглощать и переваривать им НЕЧЕМ, пришедшее извне их не питает, а разрушает)", - написала ученый в своем Telegram-канале.

Комическим политолог нашла то обстоятельство, что и ее, и Литвинович в принципе допустили до членства в упомянутых выше государственных структурах. При этом, по оценке Шульман, практического смысла от пребывания ее коллеги в ОНК было больше, чем от ее собственного членства в СПЧ.

Напомним, что руководство ОНК объясняет свое решение по Литвинович разглашением ей секретных деталей так называемого "санитарного дела" в Москве, возбужденного после несанкционированной акциии протеста 23 января.

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