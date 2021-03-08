Шульман сделала вывод из исключения Литвинович из ОНК

Политолог Екатерина Шульман увидела сходство между своим исключением из президентского Совета по правам человека осенью 2019 года и выходом правозащитницы Марины Литвинович из состава Общественной наблюдательной комиссии, на котором настаивает большинство ее членов. Ситуация говорит ей о важнейших особенностях всей политической системы, которая имеется сегодня в России, в целом.

"Оба эти происшествия иллюстрируют общую политическую закономерность: невозможность кооптации для стареющих режимов со слабой внутренней легитимностью (вопреки распространенному представлению, поглощать и переваривать им НЕЧЕМ, пришедшее извне их не питает, а разрушает)", - написала ученый в своем Telegram-канале.

Комическим политолог нашла то обстоятельство, что и ее, и Литвинович в принципе допустили до членства в упомянутых выше государственных структурах. При этом, по оценке Шульман, практического смысла от пребывания ее коллеги в ОНК было больше, чем от ее собственного членства в СПЧ.

Напомним, что руководство ОНК объясняет свое решение по Литвинович разглашением ей секретных деталей так называемого "санитарного дела" в Москве, возбужденного после несанкционированной акциии протеста 23 января.