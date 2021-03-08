"Свобода, равенство, сестринство": Фемшествие и пикеты в честь 8 марта в Петербурге

В Петербурге феминистки отпраздновали 8 марта - день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равные права и эмансипацию - шествием с частушками, игрой на укулеле и бубнах. Они прошли от станции метро "Чернышевская" до Малой Садовой улице, где водили хороводы и вставали в пикеты. Полицейские сопровождали активисток на всем пути следования, но забирать в отдел никого не стали.

Пока все желающие принять участие в шествии собирались на тротуаре около "Чернышевской", с уже прибывшими девушками в дискуссию решил вступить проходивший мимо мужчина. Он пытался убедить присутствующих, что нет необходимости отменять список запрещенных для половины населения страны специальностей. Не все профессии подходят для женщин, утверждал мужчина. Участницы шествия с ним не согласились и приводили свои аргументы.

- У вас матка оторвется, если вы что-то тяжелое поднимите! - заявил прохожий.

- Попробуйте родить! - ответили ему девушки.

Спор быстро сошел на нет. Когда стало понятно, что мужчина своего мнения менять не намерен, девушки от него отошли.

Вскоре началось шествие: от станции метро участницы и участники акции двинулись по Кирочной улице в сторону Литейного проспекта. В начале колонны шли девушки с укулеле и бубнами, под аккомпанемент которых остальные активистки пели частушки:

"Я люблю своих подруг,

И без них я как без рук:

Мы несем с собой бидон

Феминизма в каждый дом!

Я мужчинам предлагаю

Честно поменяться:

Нам - права, а им - цветы

И роды с менструацией!"

На Литейном проспекте частушки стали разбиваться лозунгами как за феминизм, так и за свободу. "Нам права, а не цветы", "Нет значит нет, стоп значит стоп", "Мое тело - мое дело", "Свободу Юлии Цветковой", "Свободу политзаключенным", "Свобода, равенство, сестринство" и другие лозунги.

В самом начале шествия несколько сотрудников полиции снимали на камеры идущих по тротуару активистов. По всему маршруту участников акции сопровождали сотрудники правоохранительных органов, но никаких требований или претензий не высказывали, даже когда активистки свернули на Невский проспект.

Не все прохожие понимали, в честь чего проходит мероприятие. Некоторые люди, судя по их комментариям, считали, что так петербуржцы празднуют Масленицу.

На Малой Садовой улице празднования женской солидарности продолжилось. Феминистки пели частушки, водили хороводы, пускали мыльные пузыри и радостно кричали.

Переведя дух после праздничной части мероприятия, активистки решили обратить внимание петербуржцев на проблемы женщин в современном мире. По одной они вставали в пикеты с плакатами по тому или иному вопросу.

Варвара выступила против "запрета" на слово "клитор". Она напомнила, что недавно рэпера Гнойного арестовали за то, что он выкрикивал это слово - суд посчитал это нецензурным выражением. Это медицинский термин, обозначающий часть женского тела, заявила Варвара.

- Наша анатомия не является чем-то запретным. Не является преступлением как минимум произнесение этих слов, - считает активистка.

Часто участницы акции поднимали вопрос домашнего насилия. Одна из девушек вышла с плакатом в виде символа женского гендера, на котором было написано: "Нам нужен закон против домашнего насилия" и "Бьет - значит сядет".

У другой девушки на плакате была приведена статистика: 61% женщин погибли от рук близких им мужчин.

Такие цифры приводит проект Консорциума женских НПО "Близким лицом Близкому лицу". Авторы проекта проанализировали приговоры за убийство женщин в 2018 году выяснила, что 61% из них были убиты от рук партнеров или родственников.

На плакате эта же девушка цифрами выразила и другие проблемы женщин в современной России: более 100 запрещенных профессий, зарплата на 28% ниже, чем у мужчин, а также аресты за рисунки и активизм. Последнее касается художницы Юлии Цветковой, которую судят по статье о распространении порнографии. Девушка выкладывала в интернете схематические рисунки обнаженных женщин - ей грозит уголовное наказание.

За Цветкову на фемакции в Петербурге вступились неоднократно. Встретился на Малой Садовой плакат и с требованием освободить сестер Хачатурян, которых судят за убийство насиловавшего и издевавшегося над ними годами отца.

Поднимали на пикетах и другие проблемы. Например, девушки вышли с плакатами о том, что на 8 марта женщин на работе поздравляют словами "украшение коллектива", а не "отличные специалистки".

- Девушки - не украшение офиса, а такие же ценные сотрудники компании, - заявила Евгения.

Еще несколько человек выходили в пикеты с плакатами о правах женщин на свое тело. Девушка с ватманом "Мое тело - мое дело" после пикета поделилась со своим знакомым, что мужчинам ее посыл не понравился, но одна из прохожих сказала: "Молодец, мы тебя поддерживаем!". "Это приятно", - заключила пикетчица.

Некоторые прохожие женщины действительно говорили слова ободрения участницам акции, кому-то из пикетчиц даже хлопали. Правда не все были так благосклонны. Слышались комментарии прохожих "Какие права еще нужны?", "Кто же вас ущемляет-то?" и тому подобное.

Феминисток такие высказывания особо не смущали, они были в приподнятом настроении. Только изредка девушки вступали в диалог с противниками эмансипации и пытались доказать, что еще не все права есть у женщин в России.

Полицейских дискуссии и пикеты, казалось, особо не интересовали. Они только подходили к очередному человеку с плакатом, фотографировали его, проверяли документы и отходили, не вынося предупреждений и не предъявляя требования. В итоге, в автозаках никто не отказался, а инициативные феминистки тихо покинули Малую Садовую улицу после проведенных пикетов.

текст: София Саттарова/ фото: Михаил Масленников, София Саттарова