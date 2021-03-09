Создатели вакцины "Спутник V" потребовали извинений от главы EMA за сравнение с "русской рулеткой"

Создатели вакцины "Спутник V" потребовали от председателя Европейского агентства лекарственных средств Кристы Виртумер-Хохе извинений за то, что она сравнила одобрение вакцины европейскими странами до официальной регистрации с "русской рулеткой".

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии по поводу того, что государства ЕС напрямую одобряют "Спутник V. Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущую проверку EMA", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Претензии вызвали высказывания Виртумер-Хохе в эфире австрийского телеканала ORF 8 марта. Ее спросили, стоит ли странам одобрять применение "Спутник V" до регистрации в EMA, и она рекомендовала так не делать, объяснив это недостатком данных о вакцине. При этом Виртумер-Хохе пояснила, что это "в чем-то похоже на русскую рулетку".

EMA приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье вакцины "Спутник V" 4 марта.