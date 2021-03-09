"Медуза": ФСБ насчитала 90 тысяч участников митингов 23 и 31 января

ФСБ собирала собственные данные по акциям протеста 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального, во внутренних отчетах службы есть данные о том, что на митинги по России вышли 90 тысяч человек, пишет "Медуза" со ссылкой на источники.

Эта цифра – меньше подсчетов сторонников Навального и оценок СМИ, но куда выше объявленных официальными ведомствами. Также в сводке ФСБ есть данные по задержаниям, в которых речь идет о 12 тысячах задержанных, из которых 761 – несовершеннолетний. Эти значения превышают все другие подсчеты. "ОВД-Инфо" приводило данные по 9,5 тысячам задержанных на двух акциях, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла о 380 задержанных несовершеннолетних.

По данным издания, департаменту военной контрразведки ФСБ было дано задание выявить "реальную картину поддержки" Навального в начале февраля. В том числе – изучить "и военнослужащих, и гражданских, которые работают на территории [той или иной части или военного городка] — от делопроизводителя до повара, и всех жителей того или иного ЗАТО", утверждает источник.

В сводке говорится, что в отношении десяти военнослужащих организовали проверку из-за того, что они "выразили поддержку протестующим и готовность принять участие в акциях, организована их проверка". Источник уточнил, что такое могло случиться, если человек мог "мог просто высказаться в присутствии двух других людей, что „да Навальный правильные вещи говорит"". Нашлись "сочувствующие" Навальному и в рядах Росгвардии.

"Выявлены признаки оказания пособнической помощи бывшими военнослужащими ВНГ [Войск национальной гвардии] России активистам штаба Навального в Санкт-Петербурге путем предоставления сведений о количестве войсковых нарядов и их экипировке", — цитирует издание документ. Координатор петербургского штаба Навального Ирина Фатьянова заявила, что "ничего подобного" не было ни 23, ни 31 января.

ФСБ, Минобороны и Росгвардия не ответили на вопросы "Медузы".