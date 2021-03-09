Шишкина призвала Мишустина отказаться от оптимизации среднего профессионального образования

Лидер "Справедливой России – за правду" в Петербурге Марина Шишкина обратилась к премьер-министрцу Михаилу Мишустину с призывом не допустить сокращения специальностей и сроков обучения в колледжах в рамках оптимизации среднего профессионального образования, сообщили представители партии.

Минпросвещения планирует сократить число специальностей в два раза за счет объединения и укрупнения учебных программ в заведениях среднего профессионального образования. Также могут быть урезаны и сроки обучения, от нескольких месяцев до нескольких лет, а студентам предложат "добирать" недостающие компетенции в рамках "коротких" программ ускоренного обучения, которые будут предоставляться на коммерческой основе.

Шишкина считает предложение Минпросвещения попыткой государства снять с себя часть ответственности за подготовку специалистов рабочих специальностей и коммерциализировать эту образовательную отрасль. Она заметила, что укороченные курсы "актуальны в кризис, например, в военное время", но сейчас необходимости в этом нет.

"Сокращенная модель обучения "выплюнет" на рынок людей с поверхностными знаниями. Выпускники колледжей, прошедшие обучение по ускоренному курсу, станут профессиональными полуфабрикатами и будут неконкурентоспособны", - опасается Шишкина.

В обращении она просит Мишустина отклонить предложенные Минпросвещения изменения и сохранить основу системы среднего специального образования в прежнем виде.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.