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13:52

Суд в Петербурге оштрафовал "ВКонтакте" за несвоевременное удаление поста перед акцией 23 января

фото ЗакС политика Суд в Петербурге оштрафовал "ВКонтакте" за несвоевременное удаление поста перед акцией 23 января

Мировой судья судебного участка №7 Центрального района Петербурга оштрафовал соцсеть "ВКонтакте" на 1,5 млн рублей за неудаление поста перед акцией протеста 23 января, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На соцсеть был составлен протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление информации, признанной запрещенным). Из него следает, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направлял во "ВКонтакте" уведомление, в котором требовал удалить запрещенную информацию. Речь идет о посте, который был изначально размещен в TikTok и был там заблокирован, а затем опубликован во "ВКонтакте". Соцсеть, однако, в течение положенных суток пост не удалила.

Тем временем, согласно картотеке дел судебного участка № 422 Таганского района Москвы, составлено 12 протоколов по той же статье в отношении Facebook, Twiter, Google, Telegram и TikTok. Им грозит до 4 млн рублей штрафа. Ранее на такую сумму штрафы получили "Одноклассники".

Перед акциями 23 января Роскомнадзор требовал от соцсетей прекратить распространение информации, "направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий". После этого РКН грозил протоколами за неудаление постов ряду соцсетей.

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