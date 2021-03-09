Песков заявил о контроле над ситуацией с ценами на продукты в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительству в целом эффективно удается сдерживать рост цен на продукты в России, передает ТАСС.

По словам Пескова, ситуацию с ценами на продовольствие "в целом удается все-таки держать под контролем".

"Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности. Но в то же время правительство достаточно эффективно амортизирует влияние этих факторов", - сказал Песков.

9 марта правительство объявило о введении постоянного мониторинга цен на потребительские товары и услуги, чтобы своевременно реагировать на их возможный рост.

В декабре президент Владимир Путин выразил возмущение ростом цен на базовые продукты питания, в числе которых – макароны, сахар и мука. Вскоре после этого Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на эти продукты до 1 апреля 2021 года.