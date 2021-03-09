Госдума одобрила штрафы за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО

Госдума во втором чтении приняла законопроект о введении штрафов до 200 тысяч рублей за нарушение закона о продаже электронных устройств без предустановленного российского программного обеспечения, передает ТАСС.

Изменения вносятся в КоАП. Продажа с нарушением требования об обеспечении возможности использовать технику с предварительно установленными программами, разработанными в России или других странах Евразийского экономического союза, обернется штрафами в 30 – 50 тысяч рублей для должностных лиц и 50 – 200 тысяч – для юридических. Одной из принятых поправок уточняется, что закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Закон об обязательной предустановке российского ПО президент Владимир Путин подписал в декабре 2019 года. Он должен был вступить в силу с 1 июля 2020-го, но этот срок был отложен сначала до начала 2021 года, а затем – еще на несколько месяцев.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники обратилась к Путину с просьбой не подписывать этот законопроект. Они указывали, что это негативно отразится на развитии отрасли и приведет к монополизации в сфере разработки российского ПО. В РАТЭК входят такие компании, как Google, Аpple, Samsung, Intel, Dell, "М.Видео" и другие.