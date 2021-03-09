18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:19

В Петербурге прогнозируют двадцатиградусные морозы

фото ЗакС политика В Петербурге прогнозируют двадцатиградусные морозы

Петербургское управление МЧС выпустило анонс, по которому в ночь на 10 марта горожанам следует ждать температур, доходящих до 20-22 градусов ниже нуля. Улицы в течение ближайших суток обещают быть скользкими. В свою очередь, ночь на 11 марта обещает принести в Петербург 18-градусные морозы. При этом дневная температура в указанные даты не должна будет упасть ниже 10 градусов.

Главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус, отталкиваясь от данных МЧС, написал в своем Facebook о том, что во второй российской столице намечается историческая по своим показателям непогода.

"Это станет самым низким значением с начала весны, более того за всю минувшую зиму подобные температуры фиксировались лишь 3 раза, а за последние полвека всего 7 мартов могут похвастаться морозными "двадцатниками"!", - говорится в его посте.

Отметим, что помимо затянувшихся морозов, нынешняя зима под ее конец оказалась еще и крайне снежной, вызвав серьезные проблемы с уличной уборкой.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:19 В Петербурге прогнозируют двадцатиградусные морозы

14:55 Госдума одобрила штрафы за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО

14:22 Песков заявил о контроле над ситуацией с ценами на продукты в России

13:52 Суд в Петербурге оштрафовал "ВКонтакте" за несвоевременное удаление поста перед акцией 23 января

13:29 Кабмин изменил правила расчета стажа для досрочного выхода на пенсию

12:51 Сторонники Навального планируют открыть штабы еще в 10 городах

12:21 Представители ГБУ "Гормост" потребовали убрать часть фотографий с мемориала Немцову в Москве

11:55 Шишкина призвала Мишустина отказаться от оптимизации среднего профессионального образования

11:27 В России за сутки выявили менее 10 тысяч новых случаев COVID-19

10:59 "Медуза": ФСБ насчитала 90 тысяч участников митингов 23 и 31 января

10:30 Создатели вакцины "Спутник V" потребовали извинений от главы EMA за сравнение с "русской рулеткой"

9:55 Глава Минпросвещения: Вакцинация учителей от COVID-19 останется добровольной

9:25 В Генпрокуратуре назвали регионы с самым высоким уровнем коррупции

8 марта, 20:39 "Свобода, равенство, сестринство": Фемшествие и пикеты в честь 8 марта в Петербурге

8 марта, 18:00 "Партия мертвых" провела перфоманс, посвященный умершим женщинам

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru