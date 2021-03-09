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9 марта, 16:24

Активисты предложили Беглову присвоить скверу в Кузнечном переулке имя Достоевского

фото ЗакС политика Активисты предложили Беглову присвоить скверу в Кузнечном переулке имя Достоевского

Сторонники петербургского общественного движения "Центральный район за комфортную среду обитания", в том числе действующие муниципальные депутаты, направили в приемную губернатора Александра Беглова обращение, касающееся сквера в Кузнечном переулке, который расположен возле музея памяти Федора Достоевского. В письме они предлагают присвоить зеленой зоне имя знаменитого писателя по случаю двухсотлетия со дня его рождения в нынешнем году.

"Такое событие станет знаковым для города и для всех почитателей таланта писателя в год 200-летия со дня его рождения. А также это станет, безусловно, самым лучшим подарком для местных жителей, так как навсегда защитит эту зеленую зону в центре Петербурга от попыток варварской застройки", - говорится в сообщении инициаторов.

Отметим, что территория, о которой беспокоятся активисты, долгое время становится предметом для споров: скверу угрожает строительство, из-за чего продолжается борьба за его включение в список ЗНОП. Активнее всего защищает сквер парламентская оппозиция, тогда как точка зрения городского правительства на проблему менялась.


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